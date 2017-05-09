Футбольный клуб "Интер" уволил главного тренера команды Пиоли

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Интер" отправил в отставку главного тренера команды Стефано Пиоли. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с 51-летним специалистом были уволены его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник молодежной команды Стефано Векки. Пиоли возглавлял "Интер" с ноября 2016 года, сменив на этом посту голландца Франка де Бура.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Интер" за три тура до окончания чемпионата занимает седьмое место, набрав в 35 матчах 56 очков.