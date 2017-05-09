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Сборная Франции обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею

Спорт
9 мая, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3, решающий бросок на счету нападающего московского ЦСКА Стефана Да Косты

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сборная Франции в серии буллитов одержала победу над командой Швейцарии со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе победителей шайбы забросили Йоанн Овитю (3-я минута), Стефан Да Коста (44) и Антони Реш (56). Победный буллит на счету нападающего московского ЦСКА Да Косты. У проигравших дублем отметился Венсан Праплан (22, 24), еще одну шайбу забросил Андрес Амбюль (54).

В турнирной таблице группы B сборная Франции вышла на четвертое место, набрав в трех матчах пять очков. Швейцарские хоккеисты идут вторыми (6). В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Финляндии, Норвегии, Чехии, Белоруссии и Словении.

Следующий матч сборная Швейцарии проведет 10 мая против команды Белоруссии, французы 11 мая встретятся с канадцами.

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