Сборная Франции обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сборная Франции в серии буллитов одержала победу над командой Швейцарии со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе победителей шайбы забросили Йоанн Овитю (3-я минута), Стефан Да Коста (44) и Антони Реш (56). Победный буллит на счету нападающего московского ЦСКА Да Косты. У проигравших дублем отметился Венсан Праплан (22, 24), еще одну шайбу забросил Андрес Амбюль (54).

В турнирной таблице группы B сборная Франции вышла на четвертое место, набрав в трех матчах пять очков. Швейцарские хоккеисты идут вторыми (6). В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Финляндии, Норвегии, Чехии, Белоруссии и Словении.

Следующий матч сборная Швейцарии проведет 10 мая против команды Белоруссии, французы 11 мая встретятся с канадцами.