Мадридское дерби определит второго финалиста футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Испанские клубы "Атлетико" и "Реал" сыграют в среду в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. "Атлетико" необходимо отыграть три пропущенных мяча в гостях, чтобы во второй раз подряд сыграть в решающем матче главного еврокубка.

Год назад в итальянском Милане в финале Лиги чемпионов "Реал" победил земляков в серии пенальти, завоевав свой 11-й титул сильнейшего клуба Европы. Выиграв неделю назад со счетом 3:0, команда Зинедина Зидана близка к тому, чтобы в третий раз за четыре года сыграть в финале Лиги чемпионов и стать первым клубом в новейшей истории турнира, победившим два года кряду. Отыграть три гола в матче с "Реалом" футболистам "Атлетико" будет крайне сложно, пусть предстоящая игра станет исторической для команды Диего Симеоне.

"Атлетико" проведет последний еврокубковый матч на своем стадионе "Висенте Кальдерон", открытом 50 лет назад на берегах речки Мансанарес. Стадион был назван в честь тогдашнего президента клуба, которому удалось достроить арену, возводившуюся почти 15 лет. Последняя реконструкция стадиона состоялась в 1980 году перед чемпионатом мира, и он явно устарел, несмотря на свою оригинальность: под главной трибуной, которая была достроена позднее и не соединяется с остальными, проходит оживленная трасса.

С нового сезона "Атлетико" переезжает на построенный в 1994 году и реконструированный стадион "Олимпийский", который перешел во владение клуба. Арена вмещает около 70 тысяч зрителей, городские власти собирались использовать ее во время летних Игр, которые Мадрид так и не смог получить.

"Атлетико" ждет Олимпийский стадион

На "Висенте Кальдероне" "Атлетико" осталось провести два матча - с "Реалом" и 21 мая с "Атлетиком" из Бильбао в заключительном туре чемпионата страны. Болельщикам "матрасных" придется привыкать к новому району - расположен Олимпийский стадион на восточной окраине Мадрида, недалеко от аэропорта Барахас, тогда как "Висенте Кальдерон" находится почти в центре города с западной стороны.

Клуб постарался подготовиться к переезду, - пролегающий рядом с новым стадионом проспект получил имя Луиса Арагонеса - тренера приведшего сборную Испании к победе на чемпионате Европы 2008 года. Большую часть карьеры игрока Арагонес провел в составе "Атлетико", а тренерский путь начал, приведя клуб к чемпионскому титулу в 1977 году.

Перед "Атлетико" стоит задача достойно проститься со старым добрым "Висенте Кальдероном", на месте которого будет создана парковая зона с офисными зданиями. Однако даже победа в два мяча в мадридском дерби не позволит команде выйти в финал Лиги чемпионов. Тем не менее, аргентинский наставник "Атлетико" Симеоне верит в своих ребят.

Симеоне также отметил, что восстановились после травм защитники Хуанфран и Хосе Хименес, что избавит от больших проблем, когда в первом матче впервые в жизни на правом фланге играл молодой француз Люка Эрнандес. "Я уверен, что они проведут отличный матч. Главное - хорошо отыграть в защите, а моменты забить появятся. Надо играть в свой футбол и не ждать чуда. Второй гол раньше первого все равно не случится", - заявил Симеоне.

Хет-трик Криштиану Роналду неделю назад на "Сантьяго Бернабеу" фактически решил исход противостояния, учитывая, что в каждом из 11 матчей нынешнего турнира "Реал" забивал как минимум два мяча. Португалец будет стремиться забить еще - теперь на его счету 10 голов в турнире, и он лишь на один мяч отстает от лидирующего в споре бомбардиров Лионеля Месси, чья "Барселона" выбыла из борьбы еще в четвертьфинале.

Зидан накануне матча отметил, что "Реал" будет играть в свой привычный футбол. "Мы не будем ничего менять, как играли - так и будем играть. Конечно, будем пытаться забить", - отметил француз. На провокационный вопрос журналистов, будет ли провалом, если "Реал" в этом сезоне ничего не выиграет, Зидан ответил: "Провалом будет, если мы не приложим все силы".

Легкая прогулка и упорная борьба

"Реал" в чемпионате Испании в субботу провел легкий матч с аутсайдером "Гранадой", разгромив соперника на его поле со счетом 4:0. Уже в первом тайме двумя мячами отметились Хамес Родригес и Альваро Мората, которые в среду в основном составе вряд ли сыграют. Зидан предоставил в Андалусии отдых Криштиану Роналду, Тони Кроосу и Луке Модричу, а Карим Бензема отыграл лишь заключительные 35 минут. "Королевский клуб" пока уступает "Барселоне" по результатам личных встреч при равном количестве очков, но имеет в запасе гостевой матч с "Сельтой".

"Атлетико" на своем поле обыграл "Эйбар", который в результате потерял шансы на попадание в Лигу Европы. Единственный мяч забил Сауль Ньигес, а выступала команда Симеоне сильнейшим составом. "Атлетико" еще не гарантировал себе третье место и путевку в групповую стадию Лиги Европы, хотя "Севилья" за два тура до финиша отстает уже на пять очков.

Матч "Атлетико" - "Реал" начнется в 21:45 мск, главным арбитром назначен Джюнейт Чакыр из Турции.

Накануне первым финалистом Лиги чемпионов стал итальянский "Ювентус". Финал пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).