Датский хоккеист Регин рассказал, что является поклонником игры Мозякина и Панарина

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КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Дании по хоккею Петер Регин рассказал, что является поклонником игры форварда российской команды Сергея Мозякина. Об этом он рассказал журналистам.
Сборная Дании сыграет с командой России 11 мая на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже..
"Постараемся показать в предстоящей игре все, что возможно - хорошо начать и потом остаться в игре, как это возможно. Из российских хоккеистов мне нравится смотреть за игрой Мозякина, забившего 48 голов (в регулярном чемпионате - прим. ТАСС), а также Панарина, Шипачева, - сказал Регин. - В "Йокерите" мы всегда пытались остановить Мозякина, но он постоянно забивает".
На прошлогоднем чемпионате мира в Москве датчане уступили команде России со счетом 1:10. "Чтобы это не повторилось, мы должны остаться в игре, сколько это возможно, до того, как будут голы", - отметил он.
Следующий чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге. "Следующий год будет для нас особенным. Но мы здесь пытаемся показать результат - попытаемся пробиться в плей-офф. Постараемся выиграть столько матчей, сколько возможно", - отметил Регин.