НХЛ назвала участников юбилейного матча на открытом воздухе

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала команды, которые откроют 2018 год традиционным матчем под открытым небом. 1 января в рамках юбилейной, 10-й "Зимней классики" сыграют "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Баффало".
10-я "Зимняя классика" пройдет на стадионе "Сити-филд" в Нью-Йорке, который вмещает более 45 тысяч зрителей. Это домашняя арена бейсбольного клуба "Нью-Йорк Метс". Рекорд посещаемости арены был установлен в 2013 году во время Матча всех звезд Главной лиги бейсбола (MLB) - 45 186 зрителей.
2018 @Bridgestone NHL Winter Classic.@NYRangers vs. @BuffaloSabres.— NHL (@NHL) 10 мая 2017 г.
New Year’s Day.#WinterClassic pic.twitter.com/1AJcRlTa0g
"Зимняя классика" в 2008 году впервые была проведена в пригороде Баффало (город Орчард Парк, штат Нью-Йорк - прим. ТАСС). НХЛ с нетерпением ждет празднования 10-го юбилея "Зимней классики", в котором именно "Баффало" встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс" на поле стадиона "Сити-филд" в Куинсе (штат Нью-Йорк)", - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, слова которого приводит пресс-служба лиги.
В первом матче серии 1 января 2008 года "Баффало" в серии буллитов уступил "Питтсбургу" на стадионе Ральфа Уилсона в пригороде Баффало. За тем матчем на стадионе наблюдало 71 217 человек. В нынешнем сезоне матч "Зимней классики" прошел в Сент-Луисе, где местный клуб победил "Чикаго" со счетом 4:1. Две шайбы забросил российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко.
"Зимняя классика" 2018 года станет шестой, которая пройдет на бейсбольном стадионе. Ранее на бейсбольных аренах проходили игры серии в 2009, 2010, 2012, 2015 и 2017 гг. Рекордной по количеству зрителей на стадионе стала шестая встреча "Зимней классики" в 2014 году, в которой "Торонто" победил в серии буллитов "Детройт" (2:1). Во время матча на арене "Мичиган Стэдиум" в городе Анн-Арбор (США, штат Мичиган) присутствовало 105 491 человек.