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МЮ: документы по трансферу Погба из "Ювентуса" находятся у ФИФА с августа 2016 года

Спорт
10 мая, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Международная федерация футбола ведет расследование по переходу Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"

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Поль Погба

Поль Погба

© EPA/JULIEN WARNAND

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) получила документы по переходу полузащитника сборной Франции Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" еще в августе 2016 года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Манчестер Юнайтед", которое цитирует британское издание The Sun.

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба

ФИФА проводит расследование трансфера Поля Погба в "Манчестер Юнайтед"

Во вторник стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) ведет расследование по переходу Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". По данным агентства Франс Пресс, информация о трансфере игрока была запрошена ФИФА несколько недель назад.

"ФИФА имеет документы о трансфере с августа, когда был оформлен переход", - говорится в заявлении "Манчестер Юнайтед".

Летом 2016 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Ювентусу" €105 млн за переход Погба, этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола. Ранее портал Football Leaks сообщил, что сумма трансфера на самом деле составила €127 млн, причем 49 из них получил агент французского игрока Мино Райола.

Погба стал игроком "Ювентуса" в 2012 году, перейдя из "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он в составе английского клуба провел 48 матчей в различных турнирах, отметившись семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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