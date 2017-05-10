МЮ: документы по трансферу Погба из "Ювентуса" находятся у ФИФА с августа 2016 года

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) получила документы по переходу полузащитника сборной Франции Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" еще в августе 2016 года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Манчестер Юнайтед", которое цитирует британское издание The Sun.

Во вторник стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) ведет расследование по переходу Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". По данным агентства Франс Пресс, информация о трансфере игрока была запрошена ФИФА несколько недель назад.

"ФИФА имеет документы о трансфере с августа, когда был оформлен переход", - говорится в заявлении "Манчестер Юнайтед".

Летом 2016 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Ювентусу" €105 млн за переход Погба, этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола. Ранее портал Football Leaks сообщил, что сумма трансфера на самом деле составила €127 млн, причем 49 из них получил агент французского игрока Мино Райола.

Погба стал игроком "Ювентуса" в 2012 году, перейдя из "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он в составе английского клуба провел 48 матчей в различных турнирах, отметившись семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.