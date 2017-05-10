МЮ: документы по трансферу Погба из "Ювентуса" находятся у ФИФА с августа 2016 года

МЮ: документы по трансферу Погба из "Ювентуса" находятся у ФИФА с августа 2016 годаСпорт 10 мая, 10:22
Судовладельцы могут не успеть получить госсубсидии на проценты по кредитам и лизингу судовТранспорт 10 мая, 10:20
О долгах за капремонт жители Пермского края смогут узнать у бота в соцсетяхВ стране 10 мая, 10:06
КДК РФС рассмотрит неявку Карреры на флеш-интервью и пресс-конференциюСпорт 10 мая, 10:04
Навратилова: теннисистам пора оставить Шарапову в покоеСпорт 10 мая, 9:53
Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержан более чем на 12 часовНовости Урала 10 мая, 9:45
Путин ввел усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций и ЧМ-2018 в РФОбщество 10 мая, 9:37
Умер кинокритик Даниил ДондурейКультура 10 мая, 9:33
Путин заявил новому президенту Республики Корея о готовности развивать сотрудничествоПолитика 10 мая, 9:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) получила документы по переходу полузащитника сборной Франции Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" еще в августе 2016 года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Манчестер Юнайтед", которое цитирует британское издание The Sun.
Во вторник стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) ведет расследование по переходу Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". По данным агентства Франс Пресс, информация о трансфере игрока была запрошена ФИФА несколько недель назад.
"ФИФА имеет документы о трансфере с августа, когда был оформлен переход", - говорится в заявлении "Манчестер Юнайтед".
Летом 2016 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Ювентусу" €105 млн за переход Погба, этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола. Ранее портал Football Leaks сообщил, что сумма трансфера на самом деле составила €127 млн, причем 49 из них получил агент французского игрока Мино Райола.
Погба стал игроком "Ювентуса" в 2012 году, перейдя из "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он в составе английского клуба провел 48 матчей в различных турнирах, отметившись семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.