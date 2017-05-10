КДК РФС рассмотрит выход за пределы технической зоны тренера "Краснодара" Шалимова

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит несанкционированные выходы за пределы технической зоны в матчах 27-го тура чемпионата страны главного тренера "Краснодара" Игоря Шалимова и спортивного директора "Рубина" Ильгиза Фахриева. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
"По матчу "Рубина" и "Уфы" (2:1) мы рассмотрим скандирование болельщиками казанской команды ненормативной лексики, а также выход за пределы технической зоны без разрешения судьи спортивного директора казанского клуба Фахриева. По матчу "Оренбурга" - "Краснодар" (1:0) рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера краснодарцев Игоря Шалимова", - сказал он.
"По матчу "Спартак" - "Томь" (1:0): болельщики "Спартака" использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и продемонстрировали несогласованный баннер. По матчу "Арсенал" - "Ростов" (1:0): болельщики "Ростова" использовали пиротехнику и использовали ненормативную лексику. В матче "Зенит" - "Терек" (0:1) болельщики "Зенита" бросали посторонние предметы на поле", - добавил Григорьянц.
Собеседник агентства напомнил, что комитет также рассмотрит обстоятельства финального матча Кубка страны между "Локомотивом" и "Уралом" (2:0).
Заседание комитета пройдет в четверг, 11 мая.