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Организаторы ЧМ-2018 хотят, чтобы хоккеисты Дании играли не в Копенгагене

Спорт
10 мая, 10:47 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Мировое первенство в Дании пройдет с 4 по 20 мая 2018 года в Копенгагене и Хернинге

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Хоккеисты сборной Дании

Хоккеисты сборной Дании

© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании планируют, что хозяева турнира будут играть на предварительном этапе не в Копенгагене, а в Хернинге. Об этом ТАСС рассказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF), президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен.

Мировое первенство в Дании пройдет с 4 по 20 мая 2018 года в Копенгагене и Хернинге. Арена в столице Дании вмещает 12,5 тысяч зрителей, в Хернинге - 12 тысяч.

"У организаторов турнира есть одно условие: Дания будет играть на второй арене, Швеция - на первой в Копенгагене. Посмотрим, каким будет рейтинг ИИХФ и какие группы будут сформированы, - сказал Бах-Нильсен. - Надеюсь, все билеты на матчи сборной Дании будут распроданы, на матчи команды Швеции тоже будет аншлаг, поскольку Копенгаген расположен в 15 км от Швеции. Также жду аншлагов на матчи от четвертьфиналов до финала".

По словам Баха-Нильсена, в Дании большой интерес к хоккею в свете чемпионата мира.

"В Кельне от нас присутствует 15 человек, которые получают опыт проведения подобного турнира, и нам необходимо понять, что мы можем улучшить. У нас готовы арены, гостиницы, решены прочие вопросы. Мы хотим принять у себя много болельщиков, в том числе из России. Мы уже выпустили лимитированное количество билетов на турнир, порядка 800 - они все были распроданы за четыре часа", - подчеркнул он.

Дания была выбрана организатором чемпионата мира в мае 2014 года на конгрессе в Минске. Датчане с убедительным перевесом (95:12) обошли заявку из Латвии.

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