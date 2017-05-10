Третьяк: увеличение числа хоккейных площадок будет способствовать оздоровлению нации

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Увеличение числа хоккейных площадок в России будет помогать решать многие социальные проблемы, а также способствовать оздоровлению нации. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

По итогам заседания Совета по спорту при президенте РФ, состоявшегося 22 апреля 2016 в Казани, было поручено разработать и утвердить подпрограмму развития хоккея в России на 2018-2020 годы в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП). Программа, в частности, предусматривает создание новых центров хоккея в федеральных округах.

"С 2018 года вступит в действие подпрограмма развития хоккея в России, - сказал Третьяк. - Нам необходимо увеличить количество простых хоккейных площадок, коробок. Мы уже начинаем к этому готовиться. Нам нужна массовость - от Калининграда до Владивостока".

"В Канаде 3 тысячи крытых катков, в Америке - 2 тысячи, а у нас около 500, хотя популярность хоккея очень высокая, по количеству коробок на душу населения мы уступаем даже Швейцарии, - добавил Третьяк. - Развивая хоккей, мы решаем в первую очередь социальную проблему, оздоравливаем детишек, это социальная задача. Уводим мальчишек от компьютеров, телевизоров, от плохих вещей, а им очень важно быть спортивными и сильными, это необходимо в первую очередь. А в профессиональный хоккей попадет полпроцента занимающихся, остальные уйдут в другие профессии, но будут здоровыми людьми".

ФЦП реализуется Министерством спорта РФ в целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. Программа направлена на повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а также успешное проведение в Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований.