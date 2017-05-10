DM: Ибрагимович получал в МЮ бонусом до £143 тысяч за гол

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Шведский нападающий Златан Ибрагимович получал в английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед" в качестве бонуса до £143 тысяч за забитый гол. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на опубликованную книгу под названием The Dirty Business.

Сумма бонуса зависела от статуса матча и турнира, в котором был забит мяч. В нынешнем сезоне он провел за команду 46 матчей, в которых отметился 28 забитыми мячами и 10 результативными передачами. За первые пять голов он получил в среднем по 47 тысяч, за вторую пятерку - по 79 тысяч, за третью - по 111 тысяч, за четвертку - по 143 тысяч. После достижения отметки в 20 голов ему выплачивалась сумма в размере 119 тысяч за забитый мяч. Общая сумма бонусов за голы составила 2,86 млн фунтов. Вместе с бонусами он заработал в сезоне более 19 млн фунтов.

Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, подписав контракт на год. 35-летний швед был номинирован на звание футболиста года в чемпионате Англии. Из-за полученной в апреле травмы Ибрагимович пропустит остаток сезона.