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Все датские игроки НХЛ согласились сыграть на ЧМ-2018, если их клубы завершат сезон

Спорт
10 мая, 11:09 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Мировое первенство 2018 года пройдет в Дании

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КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все датские игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), дали согласие сыграть на домашнем чемпионате мира, который пройдет в следующем году, если к тому времени их клубы завершат сезон. Об этом ТАСС рассказал член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен.

В НХЛ в текущем сезоне играли девять датских хоккеистов, из которых только один, защитник Николай Эллерс из "Виннипега", выступает на нынешнем чемпионате мира. В розыгрыше Кубка Стэнли на данный момент участвует только один датчанин - форвард "Вашингтона" Ларс Эллер.

"Да, игроки пообещали, что если они будут доступны и не будут играть к тому времени в НХЛ, то выступят за сборную в следующем году", - сказал Бах-Нильсен.

Руководитель хоккейного союза отказался говорить, будет ли возглавлять команду на следующем чемпионате мира нынешний главный тренер швед Янне Карлссон. "Вопрос по нему нужно задавать не мне - мы не можем загадывать настолько далеко", - отметил он.

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