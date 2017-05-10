Все датские игроки НХЛ согласились сыграть на ЧМ-2018, если их клубы завершат сезон

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все датские игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), дали согласие сыграть на домашнем чемпионате мира, который пройдет в следующем году, если к тому времени их клубы завершат сезон. Об этом ТАСС рассказал член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен.

В НХЛ в текущем сезоне играли девять датских хоккеистов, из которых только один, защитник Николай Эллерс из "Виннипега", выступает на нынешнем чемпионате мира. В розыгрыше Кубка Стэнли на данный момент участвует только один датчанин - форвард "Вашингтона" Ларс Эллер.

"Да, игроки пообещали, что если они будут доступны и не будут играть к тому времени в НХЛ, то выступят за сборную в следующем году", - сказал Бах-Нильсен.

Руководитель хоккейного союза отказался говорить, будет ли возглавлять команду на следующем чемпионате мира нынешний главный тренер швед Янне Карлссон. "Вопрос по нему нужно задавать не мне - мы не можем загадывать настолько далеко", - отметил он.