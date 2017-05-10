Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу увеличены на 4,7 млрд рублей

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года увеличены на 4,7 млрд рублей. Данные изменения утверждены постановлением правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Расходы на реализацию программы увеличились с 638,84 млрд до 643,55 млрд рублей. В соответствии с действующей редакцией документа расходы складываются из трех сумм: 355,16 млрд будет выделено из федерального бюджета, 92,21 млрд - из региональных бюджетов, 196,18 млрд - юридическими лицами.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.