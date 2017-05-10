Глава Федерации футбола Мексики: футбол сильнее и важнее стены между США и Мексикой

МАНАМА, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футбол является более сильным и важным явлением, чем возведение стены на границе США и Мексики. Об этом журналистам заявил глава Федерации футбола Мексики Десио де Мария.

25 января президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой. В апреле США, Мексика и Канада заявили о желании подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года.

"Футбол сильнее и важнее стены. Вне зависимости от этого, мы сможем организовать великолепный турнир", - заявил де Мария.

Глава Федерации футбола США Сунил Гулати подчеркнул, что Трамп полностью поддерживает идею совместной заявки. "Президент рад, что Мексика является частью нашей заявки", - отметил Гулати.

Решение о предоставлении США, Канаде и Мексике права проведения ЧМ-2026 может быть принято в июне 2018 года на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве.