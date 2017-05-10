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Медалист ОИ-2016 гимнаст Стретович полностью восстановился после травмы

Спорт
10 мая, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Спортсмену в конце января была сделана операция на кисти руки, из-за которой он пропустил апрельский чемпионат Европы в Румынии

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Иван Стретович

Иван Стретович

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2016 в командном турнире гимнастов Иван Стретович полностью восстановился после тяжелой травмы руки и уже полноценно тренируется. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Стретовичу в конце января была сделана операция на кисти руки, из-за которой он пропустил апрельский чемпионат Европы в Румынии.

"Гимнаст полностью восстановился после травмы и уже приступил к полноценным тренировкам у себя в Новосибирске, - заметила Родионенко. - В июне мы планируем вызвать его на сбор национальной команды на "Озеро Круглое".

20-летний Стретович был включен в состав олимпийской команды незадолго до старта Игр-2016 и заменил Никиту Игнатьева.

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