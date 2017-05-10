Фазель: комиссар НХЛ Беттмэн подтвердил, что лига не отпустит игроков на ОИ-2018

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн в ходе разговора с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем подтвердил, что игроки лиги не примут участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил Фазель, которого цитирует TSN.
"Во вторник у меня был телефонный разговор с Гэри, который снова сказал мне, что лига не отпустит игроков на Олимпиаду-2018", - рассказал Фазель, который ранее заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в Играх-2018 будет принято в июле.
НХЛ в апреле объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. При этом руководители лиги не исключают, что некоторые игроки в индивидуальном порядке примут участие в Играх-2018. Ранее ряд ведущих игроков НХЛ, включая российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, подтвердил свое участие в Олимпиаде независимо от решения лиги.
Игроки НХЛ выступали на Играх с 1998 года. Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.