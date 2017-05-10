Родионенко: перспективы залечившей тяжелую травму гимнастки Харенковой пока неясны

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2014 года в упражнении на бревне Мария Харенкова, имеющая также в активе бронзу мирового первенства - 2015 в командном многоборье, залечила травму голеностопа и после длительного перерыва возобновила тренировки на базе национальной команды "Озеро Круглое". Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
"Харенкова вернулась к нам на "Озеро Круглое", сообщив, что все проблемы с голеностопом у нее остались в прошлом, - заметила Родионенко. - Сейчас она уже начала работать. Делать какие-то серьезные выводы по поводу перспектив этой гимнастки пока рано - нужно понять, как ее залеченный голеностоп будет переносить полноценные тренировочные нагрузки. Кроме того, Харенковой нужно вернуть все свои программы".
Последним стартом 18-летней Харенковой, длительное время скрывавшей от тренеров сборной свои проблемы с голеностопом, стал прошлогодний чемпионат России, где она заняла второе место в упражнении на бревне и завоевала бронзу в вольных упражнениях и личном многоборье. Гимнастка в прошлом году также стала победительницей чемпионата страны в командном турнире. Два последних чемпионата Европы и Олимпиаду-2016 Харенкова пропустила из-за травмы.