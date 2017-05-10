Квадроцикл и кубок победителя "Дакара" Карякина представят на выставке в "Ельцин Центре"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Президентский центр имени Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге 19 мая откроет выставку, посвященную победе россиянина Сергея Карякина на авторалли "Дакар-2017". Главными экспонатами станут квадроцикл спортсмена и кубок за первое место, сообщили в "Ельцин Центре".

"Выставка "Сергей Карякин. Путь к победе", которая откроется в "Ельцин Центре" 19 мая, - это история долгого пути и отчаянного упорства, веры в себя и в свои силы. Главными экспонатами станут квадроцикл спортсмена и кубок за первое место - знаменитый "дакарский" бедуин. В экспозиции также будут представлены фотографии с 2006 по 2017 год с различных автогоночных соревнований, в которых принимал участие российский квадроциклист", - сообщили там.

Организаторы выставки отметили, что квадроцикл Карякина хоть и выпущен в Японии (Yamaha Raptor 700 R), сейчас смело может носить клеймо "Сделано на Урале", именно уральские мастера "заточили технику под ралли-марафон и самого спортсмена". "Подготовка техники шла в течение полугода в одном из гаражей Екатеринбурга. Вначале были протестированы разные варианты геометрии подвески, усовершенствована система охлаждения, прежний плоский радиатор уступил место изогнутому, который соответствует полукруглой передней части рамы, - он не занимает больше места, чем стандартный, но площадь его в два раза больше. Такого радиатора хватит на мотор в несколько раз более мощный, чем стоит на квадроцикле, что и дает необходимый запас, позволяющий ездить в песках, под нагрузкой, по жаре", - пояснили кураторы выставки.

Накануне Карякин провел конкурс среди своих подписчиков в социальных сетях. "Победители конкурса Ольга Казанцева и ее старший сын Дмитрий перед тем, как машина будет установлена в музее, получат специальный приз - возможность провести тест-драйв на легендарном квадроцикле. По мнению Карякина и его команды, в своем видео они лучше всего продемонстрировали желание победить, а также большой потенциал и настоящую трофи-подготовку (подготовку к соревнованиям по преодолению бездорожья. - Прим. ТАСС)", - отметили кураторы.

"Дакар-2017" проходил со 2 по 14 января по территории Парагвая, Боливии и Аргентины. "Сергей Карякин совершил настоящее спортивное чудо - практически в одиночку (его команда самая маленькая за историю легендарного марафона) выиграл ралли в категории Quad. Почти девять тыс. км, десять спецучастков, две недели в изматывающем режиме нон- стоп. Его победа вошла в историю мирового и российского мотоспорта, а разработки, техника, оборудование достойны особого внимания", - добавили в "Ельцин Центре".