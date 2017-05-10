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"СКА-Хабаровск" обыграл "Спартак-2" в матче первенства ФНЛ

Спорт
10 мая, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Игра завершилась со счетом 3:0

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. "СКА-Хабаровск" со счетом 3:0 одержал победу над московским "Спартаком-2" в домашнем матче 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Забитыми мячами отметились Руслан Корян (35-я минута), Данис Дедечко (49) и Владислав Никифоров (54).

В турнирной таблице за два тура до конца чемпионата "СКА-Хабаровск" занимает третье место, которое позволяет побороться за попадание в премьер-лигу через стыковые встречи. На счету команды 58 очков. "Спартак-2" расположился на пятой позиции, набрав 53 очка. Московский клуб не претендует на повышение в классе, так как является представителем клуба РФПЛ.

В следующем туре хабаровчане на выезде сыграют с "Тосно", который уже обеспечил себе место в премьер-лиге на следующий сезон. "Спартак-2" на своем поле примет "Химки". Оба матча пройдут 14 мая.

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