"Армавир" подал апелляцию на полугодичную дисквалификацию футболиста Мязина

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Клуб "Армавир" подал апелляцию на решение Контрольно- дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) о полугодичной дисквалификации нападающего команды Андрея Мязина. Об этом ТАСС сообщил президент "Армавира" Валентин Климко.

КДК РФС наказал Мязина 4 мая за инцидент, произошедший во время матча чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Ротором-Волгоград" и "Армавиром", который состоялся 30 апреля в Волгограде и завершился победой гостей со счетом 2:1. На 72-й минуте перед тем, как показать Мязину желтую карточку за нарушение правил, главный судья встречи Сергей Смирнов, как утверждает "Армавир", толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин также толкнул Смирнова, после чего был удален с поля. КДК РФС счел, что игрок ударил арбитра головой, "Армавир" же это отрицает.

"Сегодня мы подали апелляцию, причем не от футболиста, а от клуба. Я надеюсь на то, что его дисквалификация будет сокращена до трех матчей. Конечно, футболиста наказать надо, потому что он не должен реагировать на провокации судьи или кого-либо еще, однако решение должно быть разумным, а КДК квалифицировал действия игрока даже не спорно, а неправильно. КДК утверждает, что футболист ударил судью головой, а этого не было", - сказал Климко.

"Также мы настаиваем на том, чтобы судья Смирнов был пожизненно лишен возможности обслуживания матчей в профессиональном футболе", - отметил президент "Армавира".