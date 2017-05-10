Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Армавир" подал апелляцию на полугодичную дисквалификацию футболиста Мязина

Спорт
10 мая, 13:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

КДК РФС считает, что игрок ударил судью головой

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Клуб "Армавир" подал апелляцию на решение Контрольно- дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) о полугодичной дисквалификации нападающего команды Андрея Мязина. Об этом ТАСС сообщил президент "Армавира" Валентин Климко.

КДК РФС наказал Мязина 4 мая за инцидент, произошедший во время матча чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Ротором-Волгоград" и "Армавиром", который состоялся 30 апреля в Волгограде и завершился победой гостей со счетом 2:1. На 72-й минуте перед тем, как показать Мязину желтую карточку за нарушение правил, главный судья встречи Сергей Смирнов, как утверждает "Армавир", толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин также толкнул Смирнова, после чего был удален с поля. КДК РФС счел, что игрок ударил арбитра головой, "Армавир" же это отрицает.

Смотрите также

"Армавир" подаст апелляцию на дисквалификацию футболиста Мязина, толкнувшего судью

Президент "Армавира": судью Смирнова нужно пожизненно дисквалифицировать за удар Мязина

Футболист "Армавира" Мязин дисквалифицирован на шесть месяцев за удар судьи

"Сегодня мы подали апелляцию, причем не от футболиста, а от клуба. Я надеюсь на то, что его дисквалификация будет сокращена до трех матчей. Конечно, футболиста наказать надо, потому что он не должен реагировать на провокации судьи или кого-либо еще, однако решение должно быть разумным, а КДК квалифицировал действия игрока даже не спорно, а неправильно. КДК утверждает, что футболист ударил судью головой, а этого не было", - сказал Климко.

"Также мы настаиваем на том, чтобы судья Смирнов был пожизненно лишен возможности обслуживания матчей в профессиональном футболе", - отметил президент "Армавира".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
2
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
3
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
4
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
5
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с США перед встречей Лаврова с Трампом
6
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама