"Армавир" подал апелляцию на полугодичную дисквалификацию футболиста Мязина

РЖД предлагают создать электронную биржу вагонов для транзитных перевозокЭкономика и бизнес 10 мая, 14:59
Все билеты на матч чемпионата мира по хоккею Россия - США проданыСпорт 10 мая, 14:57
Песков: решение Трампа уволить главу ФБР не должно повлиять на отношения РФ и СШАПолитика 10 мая, 14:53
Арташес Сивков: малый бизнес переходит на agile-мышлениеКорпорация МСП 10 мая, 14:49
Лавров и Трамп обсудят сотрудничество РФ и США в борьбе с терроризмомПолитика 10 мая, 14:47
Потанин: задача "Норникеля" - сделать спортивный образ жизни нормой в РоссииСпорт 10 мая, 14:43
Кремль не получал предложений о введении в РФ налога на малодетностьОбщество 10 мая, 14:38
Гаджиев: ХК "Адмирал" не имеет глобальных финансовых проблем, но ситуация неидеальнаяСпорт 10 мая, 14:34
Потанин: "Норникель" выделяет 50 млн рублей в год на поддержку ветеранов хоккеяСпорт 10 мая, 14:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Клуб "Армавир" подал апелляцию на решение Контрольно- дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) о полугодичной дисквалификации нападающего команды Андрея Мязина. Об этом ТАСС сообщил президент "Армавира" Валентин Климко.
КДК РФС наказал Мязина 4 мая за инцидент, произошедший во время матча чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Ротором-Волгоград" и "Армавиром", который состоялся 30 апреля в Волгограде и завершился победой гостей со счетом 2:1. На 72-й минуте перед тем, как показать Мязину желтую карточку за нарушение правил, главный судья встречи Сергей Смирнов, как утверждает "Армавир", толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин также толкнул Смирнова, после чего был удален с поля. КДК РФС счел, что игрок ударил арбитра головой, "Армавир" же это отрицает.
"Сегодня мы подали апелляцию, причем не от футболиста, а от клуба. Я надеюсь на то, что его дисквалификация будет сокращена до трех матчей. Конечно, футболиста наказать надо, потому что он не должен реагировать на провокации судьи или кого-либо еще, однако решение должно быть разумным, а КДК квалифицировал действия игрока даже не спорно, а неправильно. КДК утверждает, что футболист ударил судью головой, а этого не было", - сказал Климко.
"Также мы настаиваем на том, чтобы судья Смирнов был пожизненно лишен возможности обслуживания матчей в профессиональном футболе", - отметил президент "Армавира".