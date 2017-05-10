Свешников в возрасте 43 лет продлил контракт с клубом по хоккею с мячом "Юсдаль"

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России и один из тренеров национальной команды Михаил Свешников заключил новый контракт со шведским клубом "Юсдаль". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение между клубом и 43-летним полузащитником рассчитано на два года. В контракте прописано условие, что при желании Свешников может завершить карьеру по окончании сезона-2017/18.
Свешников перешел в "Юсдаль" из одноименного города в апреле 2016 года. До этого он выступал за клуб в 1994 по 2002 год. За свою карьеру он также выступал в составе московского "Динамо" (1990-1994, 2005-2010, 2011-2016), архангельского "Водника" (2002-2005), "Сандвикена АИК" (Швеция, 2010-2011).
Свешников является десятикратным чемпионом России. В 2011 году был признан лучшим игроком чемпионата мира.