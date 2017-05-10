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Лукин: МПК и ПКР достигли сближения позиций по ряду пунктов дорожной карты

Спорт
10 мая, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

8-9 мая в Бонне проходила встреча представителей координационного комитета ПКР по взаимодействию с рабочей группой Международного паралимпийского комитета по вопросам восстановления членства ПКР

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Владимир Лукин

Владимир Лукин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) и Международный паралимпийский комитет (МПК) достигли сближения своих позиций по целому ряду пунктов дорожной карты восстановления членства ПКР в МПК. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

8-9 мая в немецком Бонне проходила встреча представителей координационного комитета ПКР по взаимодействию с рабочей группой Международного паралимпийского комитета по вопросам восстановления членства ПКР в международной организации. На встрече обсуждался процесс выполнения пунктов дорожной карты по реализации критериев восстановления членства ПКР в МПК, а также проходило детализирование списка российских спортсменов для антидопингового тестирования.

"Та сторона сочла эту встречу успешной, - заметил Лукин. - Мы, в свою очередь, констатируем, что произошло некоторое сближение позиций по целому ряду пунктов дорожной карты. Но это только предварительное мнение. Окончательные выводы будут сделаны исполкомом МПК, который будет обсуждать процесс реализации нашей дорожной карты".

"19-21 мая в Барселоне эти выводы будут преданы огласке на заседании исполкома. Именно тогда будут сформулированы результаты нашей работы, согласований и переговоров, которые сейчас проходят", - подытожил глава ПКР.

7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.

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