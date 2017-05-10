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Потанин: "Норникель" выделяет 50 млн рублей в год на поддержку ветеранов хоккея

Спорт
10 мая, 14:12 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Павел Гуревич

По словам главы компании, еще 50 млн рублей идут на другие нужды, например, на фестиваль Ночной хоккейной лиги

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Владимир Потанин

Владимир Потанин

© Александр Щербак/ТАСС

СОЧИ, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. "Норильский никель" выделяет порядка 50 миллионов рублей в год на поддержку ветеранов хоккея и еще такую же сумму - на нужды данного вида спорта. Об этом на пресс-конференции рассказал президент "Норильского никеля" Владимир Потанин.

В среду в Сочи пройдет гала-матч VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в нем примет участие президент России Владимир Путин. В середине апреля было объявлено, что "Норникель" стал новым генеральным спонсором Ночной хоккейной лиги, а Потанин возглавил фонд развития турнира. В роли главы совета Потанин контролирует специально созданную целевую программу поддержки ветеранов отечественного хоккея и другие ключевые проекты, направленные на развитие хоккея в России как массового вида спорта.

"Ночная хоккейная лига - замечательная инициатива, проект мне по душе. География его настолько широка, сотни команд, это объединяющий всех проект. В его рамках идет серьезная поддержка ветеранов, мы не забываем наших прославленных хоккеистов", - сказал президент "Норникеля".

"Мы поддерживаем программу грантов для наших легендарных хоккеистов, помогаем им, если возникают проблемы, - продолжил он. - Порядка 50 млн рублей "Норникель" выделяет на ветеранов в год. Из них 47 млн выделяются на гранты для наших прославленных спортсменов, на поддержку семей уже ушедших от нас хоккеистов, а три млн - на разовую поддержку для решения бытовых проблем. Еще 50 млн рублей идут на другие нужды, например, на фестиваль Ночной хоккейной лиги".

"Норникель" - партнер Олимпийского комитета России (ОКР) и Олимпийской команды России, Международной федерации студенческого спорта (FISU), генеральный партнер зимней Универсиады-2019 в Красноярске, Ассоциации мини-футбола России и общероссийского проекта "Мини-футбол в школу - регион Заполярье", Ночной хоккейной лиги и Лиги легенд мирового хоккея, Федерации керлинга России и международного турнира Curling Arctic Cup - 2017. Кроме того, компания владеет баскетбольным клубом ЦСКА и мини-футбольным клубом "Норильский никель". На прошедшем в апреле Красноярском экономическом форуме край получил поддержку от компании еще в одном виде спорта - гольфе. Соглашение предполагает создание современной спортивной инфраструктуры гольф-комплекса в Красноярске.

С 2015 года "Норникель" является официальным партнером Российского футбольного союза и сборной России по футболу. Контракт рассчитан на четыре года, включая период проведения домашнего чемпионата мира 2018 года. Первоочередной целью данного соглашения является развитие детского и юношеского футбола в России.

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