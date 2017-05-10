Балашихинское "Динамо" выступит в Континентальном кубке IIHF

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. "Динамо" из Балашихи примет участие в Континентальном кубке Международной федерации хоккея (IIHF) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Российская команда сыграет на турнире впервые с сезона-2013/14, когда в соревнованиях участвовал нефтекамский "Торос".

Континентальный кубок проводится с 1997 года. Из российских клубов победителями турнира становились тольяттинская "Лада" (сезон-2005/06) и казанский "Ак Барс" (сезон-2007/08).

Балашихинская команда выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и является фарм-клубом московского "Динамо", которое играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В сезоне-2016/17 клуб из Балашихи впервые стал обладателем Кубка Братины, обыграв в финальной серии усть-каменогорское "Торпедо".