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Казахстанские волейболистки сыграют на Кубке Ельцина в Екатеринбурге

Спорт
10 мая, 14:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, мая. /ТАСС

Ранее свое участие в турнире уже подтвердили сборные Турции, Болгарии и Сербии, а также команда России

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Женская сборная Казахстана по волейболу примет участие в международном турнире Кубок Ельцина, который пройдет в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

Кубок Ельцина пройдет с 26 по 30 июня, турнир состоится в 15-й раз. Ранее свое участие в турнире уже подтвердили сборные Турции, Болгарии и Сербии, а также команда России.

"В течение пяти игровых дней за главный трофей будут бороться пять команд: сборные России, Болгарии, Казахстана, Турции и Сербии. Согласно регламенту турнира, победитель будет определен по итогам круговой системы - каждая команда сыграет друг с другом. Отдельно стоит сказать про сборную Сербии, которая за последние несколько лет смогла стать командой топ-уровня и подтвердила это на Олимпийских играх в Рио, где завоевала серебряные медали", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что за день до старта турнира волейболистки посетят Харитоновский парк, где продолжат высадку многолетних кустарников и деревьев.

Ожидается, что турнир посетит его главная болельщица - Наина Иосифовна Ельцина.

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