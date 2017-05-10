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Гаджиев: ХК "Адмирал" не имеет глобальных финансовых проблем, но ситуация неидеальная

Спорт
10 мая, 14:34 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Павел Гуревич

Ранее в СМИ сообщалось о наличии у "Адмирала" задолженностей перед игроками

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Хоккеисты "Адмирала"

Хоккеисты "Адмирала"

© Роман Кручинин/ТАСС

СОЧИ, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Владивостокский хоккейный клуб "Адмирал" не имеет серьезных финансовых проблем, но небольшие задолженности перед игроками имеются. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора команды Камил Гаджиев.

Ранее в СМИ сообщалось о наличии у "Адмирала" задолженностей перед игроками.

"Адмирал" уже готовится к новому сезону, оставим костяк команды, который оправдал доверие. На текущий момент глобальных финансовых проблем нет, но ситуация неидеальная, хоть и рабочая. В новом сезоне будет такой же бюджет и те же задачи, что и в прошлом году. Долги есть в рабочем режиме, они есть почти у каждого клуба, они выплачиваются, динамика есть", - сказал Гаджиев.

"Адмирал" в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) занял седьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина уступил омскому "Авангарду".

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