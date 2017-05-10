Волейболистки московского "Динамо" одержали первую победу на клубном ЧМ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российское "Динамо" (Москва) со счетом 3-0 одержало победу над японским "Хисамицу" во втором матче группового этапа клубного чемпионата мира среди женщин, который проходит в японском Кобе. Эта победа стала первой для россиянок на турнире.

Самой результативной волейболисткой встречи стала россиянка Наталья Гончарова - 20 очков.

После двух игр "Динамо" занимает второе место в группе А. На счету команды три очка.

В следующем матче "Динамо" поборется за выход в полуфинал турнира с бразильским "Рио-де-Жанейро". Встреча пройдет 12 мая, начало - 03:30 мск.

В турнире принимают участие восемь команд, разбитых на две группы. Клубы, занявшие первые и вторые места в своих группах, выйдут в полуфинал. Остальные клубы сыграют в матчах за 5-8-е места. Турнир завершится 14 мая.