СМИ: более 60 допинг-проб медалистов ОИ-2008/12 дали положительный результат

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) выявил 63 положительные допинг-пробы медалистов Игр 2008 и 2012 годов по итогам повторного тестирования. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Из 63 положительных допинг-проб 15 принадлежат спортсменам, завоевавшим золото на Олимпиадах 2008 и 2012 годов.

Среди спортсменов, чьи допинг-пробы дали положительный результат, значатся представители России, Белоруссии, Бахрейна, Хорватии, Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Украины, Грузии, Узбекистана, Ямайки, Китая, Греции, Испании, Кубы, Германии и Катара.

Ранее член комиссии МОК по коммуникациям Ален Люнценфихтер написал в Twitter, что на 1 апреля зафиксировано 182 положительные пробы с Игр в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012), из которых 103 принадлежат легкоатлетам и 50 - тяжелоатлетам.

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет МОК объявил о перепроверке анализов спортсменов начиная с 2008 года. В конце 2016 года сообщалось, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012. По их итогам тесты показали 101 положительный результат.