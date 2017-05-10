Все билеты на матч чемпионата мира по хоккею Россия - США проданы

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КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Все билеты на матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и США проданы. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.
Матч пройдет 16 мая в Кельне (начало - 17:15 мск). Встреча состоится на "Ланксесс-Арене", которая способна принимать массовые мероприятия разного рода. Она была открыта в 1998 году и вмещает на хоккейных матчах 18,5 тысяч человек. Это самая вместительная хоккейная арена в мире за пределами Северной Америки.
"Все билеты на данную игру проданы. У нас осталось несколько невыкупленных билетов по предварительному резерву, но с их реализацией проблем не возникнет. На матче будет аншлаг", - говорится в сообщении.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 Б), во второй игре были разгромлены итальянцы (10:1), в третьей были обыграны немцы (6:3). Следующий матч россиян против команды Дании состоится в четверг (начало - 17:15 мск).