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Тренер: хоккеист "Вашингтона" Эллер не приедет в сборную Дании на ЧМ

Спорт
10 мая, 15:07 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В составе датчан выступает только один игрок из НХЛ - это нападающий "Виннипега" Николай Элерс

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Ларс Эллер

Ларс Эллер

© EPA/Claudio Bresciani

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Ларс Эллер не сыграет за сборную Дании на чемпионате мира, даже если его клуб проиграет в решающем матче второго раунда Кубка Стэнли "Питтсбургу". Об этом ТАСС сообщил тренер сборной Дании Томас Йонссон.

"Вашингтон" и "Питтсбург" сыграют в ночь на четверг, счет в серии - 3-3.

"Он не приедет, даже если "Вашингтон" проиграет, он не сможет приехать в Германию раньше пятницы-субботы, когда останется провести две игры", - сказал Йонссон.

В составе датчан выступает только один игрок из НХЛ - это нападающий "Виннипега" Николай Элерс. Команда занимает предпоследнее место в группе А, набрав в трех матчах два очка. Сборная Дании сыграет 11 мая против команды России, а также Германии (12 мая), Швеции (14 мая) и Италии (15 мая).

В случае, если датчане займут в группе А на предварительном этапе последнее место, они не вылетят из элиты, поскольку страна примет следующее мировое первенство.

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