Агент Якупова не исключил, что форвард продолжит карьеру в клубе НХЛ "Вегас"

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Будущее российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Наиля Якупова прояснится после 23 июня, игрок может продолжить карьеру в новом клубе НХЛ "Вегас". Об этом ТАСС заявил агент хоккеиста Игорь Ларионов.

Ранее состав клуба из Лас-Вегаса, решение о создании которого было принято в 2016 году, пополнил нападающий санкт-петербургского СКА Вадим Шипачев.

"Разговоры о будущем Наиля преждевременны, у него контракт с "Сент-Луисом" до 1 июля. Нужно время, нужно проанализировать, что делать дальше. Скорее всего, все будет решено во время драфта в Чикаго (23-24 июня - прим. ТАСС), потому что обычно в это время разрешается вести переговоры, хоккеист получает статус свободного агента. Еще будет драфт расширения для команды из Лас-Вегаса, многие вещи могут поменяться", - заявил Ларионов.

Якупов в начале октября прошлого года перешел из "Эдмонтона" в "Сент-Луис", провел за него 40 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач). В розыгрыше Кубка Стэнли, в котором "Сент-Луис" дошел до четвертьфинала, Якупов не провел ни одного матча. Московский ЦСКА, который владел правами на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 1 мая обменял их в санкт-петербургский СКА.