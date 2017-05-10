ХК СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли шведом Рундбладом

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА заключил контракт с шведским защитником Давидом Рундбладом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Прошедший сезон 26-летний защитник провел в составе швейцарского клуба "Цюрих Лайонс", забросив шесть шайб и сделав 21 результативную передачу в 49 играх.

Рундблад является обладателем Кубка Стэнли в составе "Чикаго" (2015 год). В 2011 году Рундблад стал серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Швеции.