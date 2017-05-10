Экс-соперник Лебедева станет спарринг-партнером Кудряшова в подготовке к бою с Дуродолой

Долгая дорога к тегеранской нефти: на что могут претендовать российские нефтяники в ИранеЭкономика и бизнес 10 мая, 16:16
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБРПолитика 10 мая, 16:03
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и ТиллерсонаПолитика 10 мая, 15:42
ХК СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли шведом РундбладомСпорт 10 мая, 15:38
Около 8 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях Дня Победы в МосквеОбщество 10 мая, 15:35
"Госкорпорация по ОрВД" обеспечила проведение воздушной части Парада в ПетербургеНовости партнеров 10 мая, 15:31
Агент Якупова не исключил, что форвард продолжит карьеру в клубе НХЛ "Вегас"Спорт 10 мая, 15:21
Футболист "Локомотива" Лоськов выйдет на поле в матче с "Оренбургом"Спорт 10 мая, 15:16
Запрет на посещение стадионов после финала Кубка России по футболу получили 53 болельщикаСпорт 10 мая, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Французский боксер Йоури Каленга станет одним из спарринг-партнеров россиянина Дмитрия Кудряшова при подготовке к бою-реваншу против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".
В апреле 2015 года Каленга проиграл по очкам единогласным решением судей россиянину Денису Лебедеву в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. Всего на счету 29-летнего француза 23 победы (16 нокаутом) и три поражения.
Кудряшов проведет бой-реванш против Дуродолы 3 июня в Ростове-на-Дону. 4 ноября 2015 года в Казани российский боксер проиграл нигерийцу техническим нокаутом во втором раунде. После боя допинг-проба нигерийца дала положительный результат, но боксер не был отстранен от соревнований.
За свою профессиональную карьеру 36-летний Дуродола провел 28 боев, одержав 25 побед (23 нокаутом) и потерпев три поражения. В активе 31-летнего Кудряшова 20 побед (все нокаутом) и одно поражение.