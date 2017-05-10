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Экс-соперник Лебедева станет спарринг-партнером Кудряшова в подготовке к бою с Дуродолой

Спорт
10 мая, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Кудряшов проведет бой-реванш против Дуродолы 3 июня в Ростове-на-Дону

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Французский боксер Йоури Каленга станет одним из спарринг-партнеров россиянина Дмитрия Кудряшова при подготовке к бою-реваншу против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

В апреле 2015 года Каленга проиграл по очкам единогласным решением судей россиянину Денису Лебедеву в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. Всего на счету 29-летнего француза 23 победы (16 нокаутом) и три поражения.

Кудряшов проведет бой-реванш против Дуродолы 3 июня в Ростове-на-Дону. 4 ноября 2015 года в Казани российский боксер проиграл нигерийцу техническим нокаутом во втором раунде. После боя допинг-проба нигерийца дала положительный результат, но боксер не был отстранен от соревнований.

За свою профессиональную карьеру 36-летний Дуродола провел 28 боев, одержав 25 побед (23 нокаутом) и потерпев три поражения. В активе 31-летнего Кудряшова 20 побед (все нокаутом) и одно поражение.

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