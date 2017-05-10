Вопрос участия шведских игроков НХЛ в ЧМ будет решаться по окончании 1/4 финала плей-офф

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КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной Швеции начнет переговоры с игроками национальной команды, выступающими в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на предмет их участия в чемпионате мира не ранее, чем завершатся матчи серии 1/4 финала Кубка Стэнли. Об этом журналистам рассказал главный тренер шведов Рикард Гренборг.
На данный момент в заявку сборной Швеции на чемпионат мира входят 20 человек из 25 возможных. Ожидается, что к команде могут присоединиться хоккеисты, выступающие в "Вашингтоне" и "Питтсбурге", а также в "Анахайме" и "Эдмонтоне", которые проведут седьмые, решающие матчи второго раунда Кубка Стэнли. Также сообщалось, что к сборной Швеции может присоединиться вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, чей клуб уже завершил сезон.
"На данный момент мы не с кем из игроков НХЛ не контактировали, в том числе и с Лундквистом. Команда у нас сложившаяся. Сейчас будут две игры там (в НХЛ), после которых мы можем подумать, кого пригласить в состав и с кем нам нужно поговорить, - сказал Гренборг. - Но мы уважаем правила НХЛ и не общаемся с игроками, пока у них не закончился плей-офф".
Матчи НХЛ "Вашингтон" - "Питтсбург" и "Анахайм" - "Эдмонтон" пройдут в ночь на четверг.