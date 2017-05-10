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Вопрос о дальнейшем участии хоккеиста Мозякина на ЧМ решится в ближайшие дни

Спорт
10 мая, 16:33 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Форвард получил повреждение в понедельник в матче против сборной Германии

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Сергей Мозякин (в центре)

Сергей Мозякин (в центре)

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о дальнейшем участии форварда сборной России Сергея Мозякина на чемпионате мира будет принято в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Федерации хоккея России, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Мозякин получил повреждение в понедельник в матче против сборной Германии (6:3). Позднее появилась информация, что подозрение на сотрясение мозга у капитана сборной России не подтвердилось. Ранее сообщалось, что решение о его дальнейшем участии на турнире должно быть принято после повторного обследования 10 мая.

"Состояние здоровья капитана национальной сборной Сергея Мозякина находится под бдительным контролем врачей. Чувствует себя Сергей значительно лучше. Вопрос о его участии в следующих матчах будет решен в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

Следующий матч на чемпионате мира россияне проведут 11 мая против команды Дании.

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