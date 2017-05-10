Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вышел на лед Олимпийского дворца спорта "Большой" в Сочи, чтобы принять участие в игре Ночной хоккейной лиги. Открыла гала-матч певица Юлия Самойлова, исполнившая гимн России.

Российский лидер перед стартовым свистком вручил сертификат на строительство катка победителю VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд - московской команде "Сталкер". Путин подчеркнул, что в этом году участие в фестивале приняли уже 800 команд со всей России из 73 регионов. Глава государства особые слова благодарности адресовал не спонсорам, не организаторам, а членам семей игроков за ту поддержку, которую они оказывают.

"Я хочу всех вас поздравить с сегодняшним событием, у нас уже шестая встреча подобного рода, - отметил он. - Хочу вам всем, а также нашим зрителям, пожелать приятных минут, которыми бы насладились все те, кто любит хоккей. У нас сегодня соревнование, но оно дружеское, фестиваль, посвященный спорту и хоккею".

Партнерами Путина по команде "Легенды хоккея" стали министр обороны Сергей Шойгу, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, а также Павел Буре и другие. Ворота команды защищал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По традиции глава государства был в красном свитере под одиннадцатым номером.

Противниками президентской команды, выступающей в красной форме, стала сборная Ночной хоккейной лиги. Вместе с ними в белых свитерах на лед вышли владелец "Волга Групп" Геннадий Тимченко, президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, совладелец и член совета директоров СМП-Банка Роман Ротенберг и другие.

История Ночной хоккейной лиги

В 2011 году Путин выступил инициатором создания Ночной хоккейной лиги. Она объединила любителей этого вида спорта, которые в свободное от основной деятельности время, как правило, по вечерам (что и дало название - ночная лига) собирались для игры. При участии знаменитых хоккеистов России и СССР удалось организовать систематическое проведение турниров между такими любительскими сборными в различных регионах страны, а затем свести их в единый чемпионат.

Первый гала-матч Ночной хоккейной лиги прошел 7 мая 2012 года в Дворце спорта на Ходынском поле в Москве. Тогда в нем также принял участие Путин, причем игра прошла всего через несколько часов после торжественной церемонии инаугурации президента в Кремле.