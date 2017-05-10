"Вашингтон" Овечкина и "Питтсбург" Малкина определят полуфиналиста Кубка Стэнли по хоккею

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. "Вашингтон Кэпиталз" и "Питтсбург Пингвинз" сыграют в ночь на четверг в седьмом матче четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли по хоккею. От результата матча зависит, на кого из звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может рассчитывать главный тренер сборной России Олег Знарок на проходящем в Кельне и Париже чемпионате мира - "пингвина" Евгения Малкина или "столичных" Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

Выигравший регулярный чемпионат НХЛ "Вашингтон" уступал в серии до четырех побед с "пингвинами" со счетом 0-2 и 1-3, однако сумел выиграть два последних матча - 4:2 и 5:2. "Столичные" ранее никогда не выигрывали главный трофей НХЛ - Кубок Стэнли, который год назад завоевали как раз "Пингвинз", и победа в предстоящей домашней игре откроет им дорогу к этому титулу. Многие эксперты называют четвертьфинальную серию между командами Александра Овечкина и Евгения Малкина "скрытым финалом". Ее победитель будет считаться явным фаворитом в полуфинальной серии с "Оттавой", которая уже вышла в следующую стадию.

Исход предстоящего в Вашингтоне матча может иметь определяющее значение и на результаты проходящего в Германии и Франции чемпионата мира, учитывая, что российская сборная может усилиться звездами мирового хоккея. В "Вашингтоне", помимо Овечкина, выступают отлично проводящий нынешний плей-офф нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. В составе сборной России свободны три вакансии для полевых игроков - тренерский штаб заявил лишь семерых защитников и 12 нападающих.

31-летний крайний нападающий Овечкин всегда приезжает в сборную после вылета "Вашингтона" из плей-офф, за последние годы он пропустил лишь один турнир - в 2009 году. При помощи Овечкина сборная России победила на чемпионатах мира в 2008, 2012 и 2014 годах, однако были и обратные случаи, когда он приезжал на несколько заключительных матчей, но сборная оставалась без золотых медалей, как это произошло в 2011, 2013 и 2015 годах. Год назад Овечкин приехал на домашний чемпионат мира к пятому матчу, однако сумел забросить лишь одну шайбу в шести встречах, а команда Знарка довольствовалась лишь бронзовыми медалями.

Знарку предстоит непростое решение

Однако большой вопрос, целесообразно ли вызывать в случае поражения "Вашингтона" Овечкина, который, потеряв очередной шанс выиграть Кубок Стэнли, будет в подавленном состоянии. С другой стороны, Овечкин всегда стремится в сборную, и даже после решения НХЛ не останавливать чемпионат во время Олимпиады 2018 года он намерен все же приехать в Пхенчхан. Так что в случае поражения "Вашингтона" Знарку предстоит принять непростое решение.

Получил сотрясение мозга в матче с немцами в понедельник Сергей Мозякин, и еще один крайний форвард команде наверняка будет нужен. Однако два ударных звена сборной прекрасно сыгранны и выступают результативно, так что разбивать связки Дадонов - Шипачев - Панарин и Кучеров - Наместников - Гусев смысла нет. Тогда как Мозякин выступал в четвертом звене, хотя и дополнял бригады большинства. Знарку придется оценить, подойдет ли такая роль самому Овечкину.

30-летний центрфорвард Евгений Малкин приезжает в сборную реже - в 2009 и 2016 годах его команда завоевала Кубок Стэнли, а в 2008 году уступила в финале "Детройту". Малкин выиграл чемпионаты мира в 2012 и 2014 годах, причем турнир пятилетней давности он провел блистательно, забросив 11 шайб и набрав 19 очков, выступая, и это важная деталь, с самого начала чемпионата мира.

В 2014 году чемпионами мира стали также Кузнецов и Орлов. Центрфорвард Евгений Кузнецов побеждал и на мировом первенстве в 2012 году - еще будучи игроком челябинского "Трактора". Орлов нынешней сборной просто необходим - в ней лишь три опытных защитника, ранее выступавших на крупных турнирах, - Виктор Антипин, Антон Белов и Андрей Миронов, и именно эта линия вызывает наибольшие опасения.

При этом в сборной четыре центрфорварда, трое из которых - Сергей Андронов, Вадим Шипачев и Владислав Наместников - в стартовых матчах играют очень результативно. Владимир Ткачев очков пока не набирал, но он выступает в четвертом звене. Возможно, Кузнецов нынешней сборной нужен даже больше Малкина, учитывая, что Евгений может сыграть и в "сдерживающем" звене - в нынешней серии он неплохо справлялся с лидером "Пингвинз" Кросби.

Шведы тоже ждут результат в Вашингтоне

От матча в Вашингтоне многое ждут и в тренерском штабе сборной Швеции, где делается ставка на легионеров из НХЛ - 16 человек из заявки "Тре крунур" представляют североамериканскую лигу. Шведы держат четыре вакансии в составе, и в случае поражения "столичных" могут получить форвардов Никласа Бэкстрёма, Андре Бураковски и Маркуса Юханссона, а если завершат сезон "Пингвинз", - защитника Тима Эриксона и форвардов Патрика Хернквиста и Карла Хагелина. По словам главного тренера шведов Рикарда Гренборга, до окончания серии с ними никто не связывался - из уважения к правилам лиги приглашать хоккеистов на чемпионат мира лишь после официального вылета их клубов из плей-офф.

Пока не закрыли заявку и в сборной Германии, которую могут пополнить либо голкипер "Вашингтона" Филипп Грубауэр (в нынешнем плей-офф он является дублером Брайана Холтби), либо нападающий "Питтсбурга" Том Кюнхакль. Из европейских игроков в составах команд также выступают финский защитник Олли Мяятя ("Питтсбург") и датский форвард Ларс Эллер ("Вашингтон"). Финнам усиление в обороне необходимо в первую очередь - на чемпионате мира они уже проиграли два матча и рискуют остаться без плей-офф. Тогда как в услугах Эллера тренерский штаб сборной Дании не заинтересован: помочь на турнире он сможет лишь в нескольких матчах, и его приезд нецелесообразен.

При этом вряд ли стоит ждать серьезного усиления сборным Канады и США, которые обычно комплектуются еще до старта чемпионата мира. Наверняка не поедет в Париж, где проводит матчи группового раунда канадская сборная, капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. Из-за сотрясения мозга он пропустил один из матчей серии, и именно после его травмы "Питтсбург" растерял свое большое преимущество. Кросби на лед вернулся, но не может забить уже четыре матча.

Малкин пока лучше Кросби

Лишь трижды в шести матчах серии с "Вашингтоном" отличился и другой лидер "пингвинов" Малкин, хотя российский форвард и продолжает набирать очки в каждом матче, лидируя в споре бомбардиров плей-офф (5 шайб и 13 передач). Если лидеры "Питтсбурга" "промолчат" и в предстоящем матче, "пингвинам" будет очень сложно пробиться в следующий круг.

На стороне "Вашингтона" - не только преимущество своего льда, которое в этой серии не имеет принципиального значения (команды победили дома лишь по разу). Две победы подряд 6 и 8 мая имели огромное психологическое значение для столичных хоккеистов, которые, казалось, оставались единственными, кто не верил в их скорый вылет из Кубка Стэнли.

Сработал и тактический ход, предпринятый наставником "Вашингтона" Барри Тротцем, отправившим Овечкина в третье звено. В пяти последних матчах Овечкин забросил лишь одну шайбу, но его команда стала побеждать. Однако если "Вашингтон" проиграет седьмой матч, решение Тротца будет выглядеть ошибочным и Знарку не будет резона брать пример с американского коллеги.

Важным преимуществом хозяев может стать и вратарь. Холтби пока выглядит явно сильнее обескураженного последними неудачами коллеги из Питтсбурга Марка-Андре Флери - вратаря опытного, но нестабильного. За "Питтсбург" говорит статистика - три предыдущих седьмых матча серий с "Вашингтоном" "пингвины" выиграли - в 1992, 1995 и 2009 гг.

Седьмая встреча серии между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" пройдет в "Веризон-центре" столицы США, начало - 02:30 мск в ночь на четверг.

В Западной конференции в 05:00 мск в четверг начнется седьмой матч между "Анахаймом" и "Эдмонтоном", в котором определится еще один полуфиналист Кубка Стэнли. Его соперником в следующей стадии станет "Нэшвилл".