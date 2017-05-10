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Алоян уверен, что ситуация с апелляцией в CAS не повлияет на его первый титульный бой

Спорт
10 мая, 17:38 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Бой россиянина пройдут в Кемерово 11 мая

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Миша Алоян

Миша Алоян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 10 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Призер Олимпийских игр российский боксер Миша Алоян заявил, что ситуация с лишением его награды за употребление допинга и рассмотрение апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) по этому поводу не повлияет на его дебютный бой на профессиональном ринге. Об этом Алоян заявил журналистам.

"Вчера я онлайн участвовал в деле, по скайпу, но решения, конечно, еще нет, оно будет позже. Если честно, я про него и не думаю, и не думал после первого решения, нужно от этого избавляться, не нагружать себя. Что произошло, то произошло, так что на этот бой, на завтрашний вечер это никак не повлияет и не имеет значения", - сказал Алоян на пресс-конференции в Кемерово.

В четверг в столице Кузбасса впервые состоятся титульные бои по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Противником Алояна в поединке за континентальный титул WBA станет боксер из Никарагуа Ядер Кардоса. "Нужно побеждать, здесь решается вся карьера", - подчеркнул он.

Алоян признался, что мечтал заниматься профессиональным боксом с 11 лет, окончательно решение о переходе было принято после Олимпийских игр 2016 года. "После Олимпийских игр я уже решил, что мне нужно переключаться, менять что-то в своей карьере, и в боксе есть такая возможность - менять любительский бокс на профессиональный. Мне очень хотелось начать свою карьеру не с четырехраундовых поединков, как это делают боксеры-новички, а именно с топового боксера и 10-раундового поединка, это очень престижно. Конечно, и волнение, и большие риски: у меня ноль поединков (профессиональных), у соперника - 33", - рассказал он.

От оценок и ожиданий от боя Алоян воздержался. "Есть соперник - надо его уважать, смотреть, что он умеет и от этого исходить", - отметил боксер. По его словам, подготовка к профессиональному бою отличилась от предыдущих. "Всем (отличалась), методика тренировок и подход к спарринг-партнеру; я бы не сказал, что она (подготовка) была более жесткая, она была подобрана к конкретному сопернику", - пояснил он.

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако КАС 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию, которая рассматривалась 9 мая.

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