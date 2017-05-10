Место Мозякина в одном из звеньев на тренировке занял Ничушкин

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Валерий Ничушкин принимает участие в тренировке вместо травмированного Сергея Мозякина, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мозякин получил повреждение 8 мая в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Германии (6:3). Позднее появилась информация, что подозрение на сотрясение мозга у капитана сборной России не подтвердилось. Решение о дальнейшем участии форварда на чемпионате мира будет принято в ближайшие дни.

Мозякин приехал с командой на тренировку, но на лед не вышел.

Состав команды по сочетаниям выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

"черные": Виктор Антипин - Антон Белов, Артемий Панарин - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;

"красные": Иван Проворов - Андрей Миронов, Никита Гусев - Владислав Наместников - Никита Кучеров;

"белые": Михаил Науменков - Артем Зуб, Ничушкин - Владимир Ткачев - Сергей Плотников, Роман Любимов;

"синие": Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Александр Барабанов.

Следующий матч россияне проведут против команды Дании 11 мая.