Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Место Мозякина в одном из звеньев на тренировке занял Ничушкин

Спорт
10 мая, 18:08 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Следующий матч россияне проведут против команды Дании 11 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Валерий Ничушкин принимает участие в тренировке вместо травмированного Сергея Мозякина, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мозякин получил повреждение 8 мая в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Германии (6:3). Позднее появилась информация, что подозрение на сотрясение мозга у капитана сборной России не подтвердилось. Решение о дальнейшем участии форварда на чемпионате мира будет принято в ближайшие дни.

Мозякин приехал с командой на тренировку, но на лед не вышел.

Состав команды по сочетаниям выглядит следующим образом:

  • вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
  • "черные": Виктор Антипин - Антон Белов, Артемий Панарин - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;
  • "красные": Иван Проворов - Андрей Миронов, Никита Гусев - Владислав Наместников - Никита Кучеров;
  • "белые": Михаил Науменков - Артем Зуб, Ничушкин - Владимир Ткачев - Сергей Плотников, Роман Любимов;
  • "синие": Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Александр Барабанов.

Следующий матч россияне проведут против команды Дании 11 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
2
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Григорий Лепс прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
5
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
6
Песков: парад Победы в этом году не предполагал широкого присутствия иностранных лидеров
7
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
Темы дня
Загрузка...
Реклама