Место Мозякина в одном из звеньев на тренировке занял Ничушкин

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КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Валерий Ничушкин принимает участие в тренировке вместо травмированного Сергея Мозякина, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Мозякин получил повреждение 8 мая в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Германии (6:3). Позднее появилась информация, что подозрение на сотрясение мозга у капитана сборной России не подтвердилось. Решение о дальнейшем участии форварда на чемпионате мира будет принято в ближайшие дни.
Мозякин приехал с командой на тренировку, но на лед не вышел.
Состав команды по сочетаниям выглядит следующим образом:
Следующий матч россияне проведут против команды Дании 11 мая.