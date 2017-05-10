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Евгений Башкиров прочитал стихотворение Пушкина "Поэт" в рамках проекта "Лирика футбола"

Спорт
10 мая, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Ранее первым героем проекта стал защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, прочитавший стихотворение Сергея Есенина "Береза"

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YouTubeWelcome2018·com - портал болельщиков ЧМ-2018

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров прочитал стихотворение Александра Пушкина "Поэт" в рамках проекта официального портала для болельщиков чемпионата мира Welcome2018.com "Лирика футбола". Ролик опубликован на официальных каналах портала Welcome2018 в соцсетях Facebook, Вконтакте, Одноклассники и Youtube.

В рамках проекта будет размещена серия видеороликов с российскими футболистами, которые прочитают свои любимые стихотворения. Ранее первым героем проекта стал защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий, прочитавший стихотворение Сергея Есенина "Береза".

Welcome2018.com - информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города-организаторы Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу - 2018. Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации посещения матчей соревнований.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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