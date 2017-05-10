Колобков встретился со спортсменами в центре "Юг Спорт" в Сочи

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу со спортсменами, находящимися на тренировочных сборах в Южном федеральном центре спортивной подготовки "Юг Спорт". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.
Встреча прошла в рамках рабочей поездки Колобкова в Краснодарский край. Министр спорта пообщался с представителями основных и молодежных составов сборных России по легкой атлетике и настольному теннису, а также юниорскими командами по тяжелой атлетике и вольной борьбе. Кроме того, Колобков обсудил со спортсменами и тренерами условия подготовки в тренировочном центре, а также пожелал им успехов и высоких спортивных результатов.
Также Колобков принял участие в мероприятиях VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Глава Минспорта вручил награды победителям и призерам дивизиона "Любитель 40+" и посетил гала-матч.