Баскетболисты ЦСКА обыграли "Астану" и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде победил "Астану" со счетом 91:73 в третьем четвертьфинальном матче Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал турнира.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Нандо де Коло, набравший 18 очков. У "Астаны" больше всех очков на счету защитника Роберта Лоури - 20.

ЦСКА выиграл серию со счетом 3-0.

В следующем раунде ЦСКА сыграет с победителем пары "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань), где в серии до трех побед пока ничья 1-1.