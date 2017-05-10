Баскетболисты ЦСКА обыграли "Астану" и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

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Баскетболисты ЦСКА обыграли "Астану" и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБСпорт 10 мая, 19:01
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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде победил "Астану" со счетом 91:73 в третьем четвертьфинальном матче Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал турнира.
Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Нандо де Коло, набравший 18 очков. У "Астаны" больше всех очков на счету защитника Роберта Лоури - 20.
ЦСКА выиграл серию со счетом 3-0.
В следующем раунде ЦСКА сыграет с победителем пары "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань), где в серии до трех побед пока ничья 1-1.