Алекно: ВК "Белогорье" удивил расстановкой в полуфинале чемпионата России

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тренерский штаб "Белогорья" удивил казанский "Зенит" расстановкой в полуфинале чемпионата России по волейболу. Об этом журналистам заявил главный тренер "Зенита" Владимир Алекно.

В среду "Зенит" обыграл "Белогорье" со счетом 3-0 (25:16, 25:17, 25:18).

"Все равно испытывали напряжение, несмотря на то, что не было большого сопротивления. На таких матчах я стараюсь ребятам не мешать, свое волнение я стараюсь скрыть. Команда уверена в себе, а я переживаю. "Белогорье" преподнесло сюрприз своей расстановкой, но мы все равно выиграли, было несложно, когда у них появились классические сочетания, что- то пошло у них", - поделился мнением Алекно.

Старший тренер "Белогорья" Александр Косарев отметил полное превосходство соперника на площадке. "На сегодняшний день Казань сильнее, счет на табло, они сильнее во всех компонентах - подаче, приеме, блоке. Сюрпризная расстановка? В последнее время мы испытывали проблемы с диагональными, поэтому надо было что-то попробовать новое", - заявил специалист.

В финале турнира "Зенит" сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся московское "Динамо" и новосибирский "Локомотив".