Главный тренер "Локомотива" Семин сообщил, что Лоськов находится в хорошей форме

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов, который выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России по футболу с "Оренбургом", находится в хорошей игровой форме. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Матч пройдет в субботу на стадионе "Локомотив" в Москве, начало в 19:30 мск.

"Лоськов находится в хорошей форме. А на какой минуте он выйдет на поле, я сейчас не знаю", - сказал Семин.

Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива", а в феврале 2017-го был включен в заявку команды в качестве игрока в возрасте 43 лет. Лоськов, который выступал за "Локомотив" на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (421) и голов (128).

В составе "Локомотива" он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды - Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом он пока не объявлял о завершении карьеры.