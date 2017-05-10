Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче

Спорт
10 мая, 19:16 UTC+3 СОЧИ 10, мая. /ТАСС

Президент России отметился семью заброшенными шайбами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент РФ Владимир Путин во время гала-матча команд Ночной хоккейной лиги

Президент РФ Владимир Путин во время гала-матча команд Ночной хоккейной лиги

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/.  Команда "Легенды хоккея", возглавляемая президентом России Владимиром Путиным, разгромила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 17:6 в гала-матче, состоявшемся в Сочи. Сам глава государства отметился семью заброшенными шайбами - одной в первом, и по три - во втором и третьем периодах.

Вместе с главой государства на хоккейной площадке выделялись своей игрой министр обороны Сергей Шойгу, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, "русская ракета" Павел Буре и другие. Ворота защищал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По традиции глава государства выступал в красном свитере под одиннадцатым номером.

Противники "Легенд хоккея", а среди них были владелец Volga Group Геннадий Тимченко, президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, совладелец и член совета директоров СМП-Банка Борис Ротенберг, знаменитый саксофонист Игорь Бутман, с самого начала игры выступали в роли догоняющих и достойный отпор в итоге дать не смогли.

Несколько лет назад Путин выступил инициатором создания Ночной хоккейной лиги. Она объединила любителей этого вида спорта, которые в свободное от основной деятельности время, как правило, по вечерам (что и дало название - ночная лига) собирались для игры. При участии знаменитых хоккеистов России и СССР удалось организовать систематическое проведение турниров между такими любительскими сборными в различных регионах страны, а затем свести их в единый чемпионат.

Первый гала-матч Ночной хоккейной лиги прошел 7 мая 2012 года в Дворце спорта на Ходынском поле в Москве. Тогда в нем также принял участие Путин, причем игра прошла всего через несколько часов после торжественной церемонии инаугурации президента в Кремле.

Смотрите также

Ночная хоккейная лига в сезоне-2017/18 расширится на 50-60 команд

Потанин избран главой попечительского совета фонда развития хоккея "Ночная хоккейная лига"

Плющенко сыграл первый матч в Ночной хоккейной лиге за "Ледяных волков"

Колобков вручил благодарности Путина представителям хоккейного сообщества РФ

Путин: фестиваль Ночной хоккейной лиги можно провести в 2017 году в Сочи

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
2
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Григорий Лепс прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
5
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
6
Песков: парад Победы в этом году не предполагал широкого присутствия иностранных лидеров
7
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
Темы дня
Загрузка...
Реклама