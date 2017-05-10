Витолиньш: хоккеист сборной России Мозякин пропустит матч ЧМ с датчанами

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КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России по хоккею Сергей Мозякин пропустит матч чемпионата мира с командой Дании. Об этом журналистам сообщил тренер российской команды Харийс Витолиньш.
Мозякин пропустил тренировочное занятие российской команды, которое прошло в среду в Кельне. Форвард получил повреждение в понедельник в матче против сборной Германии (6:3). Затем появилась информация, что подозрение на сотрясение мозга у капитана сборной России не подтвердилось. В среду Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что решение о его дальнейшем участии в чемпионате мира будет принято в ближайшие дни.
"Завтрашний матч он пропустит по медицинским показаниям врачей", - сказал Витолиньш.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Российская команда, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 Б), во второй игре были разгромлены итальянцы (10:1), в третьей были обыграны немцы (6:3). Матч против команды Дании состоится в четверг (начало - 17:15 мск).