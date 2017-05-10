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Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ с датчанами

Спорт
10 мая, 19:17 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Встреча пройдет в четверг

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КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер Андрей Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче чемпионата мира с командой Дании. Об этом журналистам сообщил тренер российской команды Харийс Витолиньш.

"В матче с датчанами Василевский сыграет с первых минут", - сказал Витолиньш.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Российская команды, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 Б), во второй игре были разгромлены итальянцы (10:1), в третьей были обыграны немцы (6:3). Следующий матч сборной России против команды Дании состоится в четверг (начало - 17:15 мск).

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