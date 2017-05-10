Тренер сборной РФ Витолиньш не будет смотреть матч НХЛ "Вашингтон" - "Питтсбург"

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер сборной России Харийс Витолиньш не будет смотреть седьмой матч серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Питтсбургом". Об этом он рассказал журналистам.

Победитель встречи выйдет в 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе обеих команд играют россияне, которые могут поехать на чемпионат мира в случае поражения своих клубов. У "Вашингтона" это защитник Дмитрий Орлов, а также форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. У "Питтсбурга" - Евгений Малкин.

"Мы посмотрим только результат, так как нам тоже готовиться к игре. Если всю ночь не спать, это ничего не изменит, - сказал Витолиньш. - Мне неинтересно, какая тактика у этих команд, мне важен результат и забьют ли ребята - с обеих сторон россияне играют. Будем смотреть по факту, сейчас весы на стороне "Вашингтона", который сумел отыграться при счете 1-3".

Ранее главный тренер сборной Швеции Рихард Гренборг рассказал, что его штаб пока не общался со шведскими игроками, выступающими в плей-офф НХЛ, поскольку уважает правило лиги не беспокоить хоккеистов до того, пока у них не закончится сезон. "Это нормально - если сейчас идет плей-офф, то говорить с Овечкиным, Орловым и Кузнецовым, начинать им что-то объяснять, это неправильно. Правильно выждать момент и обсуждать, когда все закончится", - добавил он.

Сборная России в предстоящем матче чемпионата мира с датчанами может сыграть в 11 нападающих, учитывая отсутствие Сергея Мозякина. "Такое может быть, так как матч позволяет нам это сделать. Игра в наших руках, моменты будут, просто надо очень качественно сыграть в завершении атак", - отметил он.

Российская команда в четвертьфинале может сыграть в Париже против французов, если займет в своей группе первое место, а французы - четвертое. "Лучше переехать в Париж и сыграть с французами, чем остаться здесь и сыграть с чехами. Психологически ты больше уверен в себе, если выйдешь на французов", - отметил он.