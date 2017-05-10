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Дадонов: российские хоккеисты понимают, что о недооценке датчан речи быть не может

Спорт
10 мая, 20:12 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Форвард также выразил надежду, что капитан команды Сергей Мозякин в скором времени восстановится

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Евгений Дадонов

Евгений Дадонов

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все хоккеисты сборной России понимают, что недооценки в матче с командой Дании на чемпионате мира не будет. Об этом журналистам рассказал нападающий команды Евгений Дадонов.

Россияне сыграют с датчанами 11 мая, начало встречи в 17:15 мск.

"Все понимают, что недооценки не будет. Про прошлогоднюю игру с ними (10:1 на чемпионате мира в Москве - прим. ТАСС) я не помню, новый турнир, новый матч. Как играть против них, нам покажут тренеры", - сказал Дадонов.

Форвард выразил надежду, что капитан команды Сергей Мозякин в скором времени восстановится. Ранее тренер команды Харийс Витолиньш сообщил, что игрок пропустит матч с датчанами. "С Данией справимся без него", - сказал Дадонов.

Нападающий Александр Барабанов рад, что в его звене центрфорвард Сергей Андронов выигрывает немалое количество вбрасываний. Считается, что звено Андронова является "сдерживающим".

"Конечно, хочется забивать голы, но также мы делаем много "черновой" работы. Кто-то это должен делать. Рад, что Андронов выигрывает столько вбрасываний, позволяет захватывать инициативу", - отметил он.

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