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Тренер: хоккеисты сборной США прибавляют с каждым матчем на ЧМ

Спорт
10 мая, 20:23 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Джефф Блэшилл добавил, что к следующему матчу команды против сборной Латвии восстановится форвард "Чикаго" Ник Шмальц, получивший травму в игре со шведами

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© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная США по хоккею улучшает свою игру с каждым матчем чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Джефф Блэшилл.

В среду сборная США со счетом 3:0 обыграла команду Италии в матче группы А чемпионата мира, в которой выступает также сборная России.

"Соперник действовал остро, против него было трудно играть, - считает Блэшилл. - У нас многое получалось, рад этой победе. Мне приходится строить команду по ходу турнира, поэтому в первые матчи у нас были большие разрывы, но сейчас мы улучшили движение. С каждым матчем мы действуем все лучше".

Специалист добавил, что к следующему матчу команды против сборной Латвии восстановится форвард "Чикаго" Ник Шмальц, получивший травму верхней части тела в игре со шведами (4:3).

"Мы встречались с одной из сильнейших команд на турнире, я не мог просить много от своих ребят, - сказал тренер итальянцев Штефан Майр. - Мы быстро пропустили, также как и в матче с российской сборной. В любом случае горжусь своей молодой командой".

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Матч сборных России и США состоится 16 мая.

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