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Ван Римсдайк: Панарин может забросить шайбу из любой точки площадки

Спорт
10 мая, 20:56 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Защитник сборной США и одноклубник россиянина считает, что матч против сборной России на ЧМ будет захватывающим

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Тревор ван Римсдайк (справа)

Тревор ван Римсдайк (справа)

© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Артемий Панарин обладает удивительным умением забросить шайбу из любой точки площадки. Такое мнение ТАСС высказал одноклубник россиянина и защитник сборной США Тревор ван Римсдайк.

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными США и России состоится 16 мая в Кельне.

"С Панариным мы провели целый сезон, я видел его практически каждый день. У него удивительное умение забрасывать шайбу из любой точки площадки, он невероятный форвард. Нам будет очень тяжело в игре против россиян, это будет захватывающий матч", - сказал собеседник ТАСС.

В среду сборная США со счетом 3:0 обыграла команду Италии в матче чемпионата мира. "Очевидно, что наша команда начала матч гораздо лучше соперника. Нам удалось забросить шайбу в начале игры, затем продолжили действовать напористо, хорошо комбинировали. Италия пыталась нам что-то противопоставить, но у нее мало, что получалось", - считает ван Римсдайк.

Также защитник высказал свое мнение о предстоящей игре американской команды со сборной Латвии, которая является лидером группы А. "Думаю, встреча будет интересной, у них отличные хоккеисты. Не успел посмотреть их матчи на чемпионате, но видел нарезки. Они хороши, как и многие другие команды, не удивлен, что они выиграли три матча из трех, но надеюсь их обыграть", - сказал хоккеист.

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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